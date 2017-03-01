بالصور.. أحمد حسن يحصل على لقب سفير الشباب العربي للأعمال الإنسانسة والصحية

لقب جديد لأحمد حسن من جامعة الدول العربية

كرمت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء النجم أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم على جهوده المتواصلة.

ومنحت الجامعة العميد لقب سفير الشباب العربي للأعمال الإنسانسة والصحية اليوم أثناء تكريمها خاصة في ظل الأعمال الصحية والإنسانية التي يقوم بها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وشهد حفل التكريم وجود العديد من الشخصيات الهامة من أعضاء جامعة الدول العربية بالإضافة إلى وزير الصحة المصري أحمد عماد.

وأقيم الحفل في أحد أكبر فنادق القاهرة وتم منح اللاعب شهادة تقدير من الجامعة على جهوده الصحية التي يقوم بها.

وشارك أحمد حسن في الحملة الأخيرة لمحاربة التهاب الكبد الوبائي المعروف طبيًا باسم فيروس سي .

ومُنح العميد في وقت سابق لقب الرئيس الشرفي لحملة ” اطمن على نفسك ” والتي تهدف لمحاربة والقضاء على فيرس C في محافظات الصعيد وشارك مؤخرا في أكثر من فاعلية للتوعية وطرق القضاء عليه.