مرتضى منصور يقصف جبهة الزملكاوية

مرتضى منصور يسخر من بطولات الزمالك

قصف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جبهة ناديه وجماهير القلعة البيضاء، بعدما سخر من عدد بطولات النادي مقارنة بغريمه التقليدي الأهلي .

مرتضى: عندنا 12 دوري والمنافس عنده 38

وقال “مرتضى” في تصريحاته :” هو على أيامنا الزمالك كان بيعمل نتائج ولا حاجة ؟ ده احنا عندنا 12 دوري والمنافس عنده 38 دوري “.

وجاء تصريحات مرتضى منصور في تعليقه على أداء الفريق في الفترة الأخيرة، حيث أوضح أن هذا الأداء ليس فريق الفن والهندسة مثلما يطلق على الأبيض .

وكان مرتضى منصور قد نفى إقالة محمد حلمي من تدريب الفريق عقب جلسته مع أعضاء الجهاز الفني التي غاب عنها حلمي .