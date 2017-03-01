تقرير..الإقالة في إنتظار محمد حلمي بالزمالك

خطر الإقالة في شبح يقترب من محمد حلمي

رغم إعلان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استمرار محمد حلمي على رأس القيادة الفنية للفريق وعدم صحة أخبار إقالته التي انتشرت مؤخراً ، إلا أن الأمر يعد هدوءاً قبل العاصفة.

ويعد هذا القرار هو مجرد مسكن اعتاد عليه مرتضى منصور في الفترة الماضية، حيث ينتظر الفرصة المناسبة للإطاحة بمحمد حلمي من تدريب الفارس الأبيض .

وستكون مباراة مصر المقاصة هي الفرصة التي ينتظرها مرتضى منصور من أجل الإطاحة بمحمد حلمي من منصبه والتعاقد مع مدرب جديد .

ففي حالة خسارة الزمالك لمباراته المقبلة أمام مصر المقاصة الجمعة المقبلة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري، سيخرج قرار الإستقالة من درج مكتب مرتضى منصور بشكل رسمي .

ورفض رئيس ميت عقبة الإطاحة بالمدير الفني، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة مهمة وحاسمة مع المنافس المباشر للفريق على المركز الثاني ومطاردة الأهلي على صدارة الدوري .

وسيكون إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة هو الخليفة المنتظر لمحمد حلمي في ميت عقبة حال إقالة الأخير .

ويعد مدرب الفريق الفيومي أبرز الأسماء المرشحة والمترددة بقوة داخل أسوار القلعة البيضاء لقيادة الفريق، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع المقاصة في الموسمين الماضيين .

ولا يستبعد مرتضى منصور اللجوء للحل الأجنبي والتعاقد مع مدير فني أجنبي من جديد لقيادة الفارس الأبيض، خلفاً لمحمد حلمي وحال فشل التعاقد مع إيهاب جلال .

وبات المدرب الروماني سوموديكا هو المرشح الأقرب للإشراف على القيادة الفنية للفارس الأبيض حال اللجوء للخيار الأجنبي .