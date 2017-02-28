رئيس الزمالك يكشف حقيقة إقالة محمد حلمي

مرتضى منصور يعلنها: لم أقيل محمد حلمي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة حول إقالة محمد حلمي المدير الفني للفريق من تدريب الفارس الأبيض رسمياً .

ونفى مرتضى منصور إقالة محمد حلمي من منصبه بتدريب الزمالك بشكل رسمي، مؤكداً أنه لم يصدر أي قرار بإقالة المدير الفني ، وحلمي سيقود الفريق في مباراة المقاصة.

رئيس الزمالك: لن أتعاقد مع مدرب جديد وطلبت الإجتماع بأعضاء الجهاز الفني

وأوضح رئيس الزمالك أنه لن يتعاقد مع مدرب جديد، وانه طلب الاجتماع باعضاء الجهاز الفني، ولم يطلب حضور محمد حلمي لتلك الجلسة .

وشدد مرتضى على أنه رئيس النادي ومن حقه الإجتماع باعضاء الجهاز الفني دون حضور محمد حلمي .