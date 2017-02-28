إختفاء محمد حلمي قبل الإجتماع الطارئ في الزمالك

الزمالك يفشل في الوصول لمحمد حلمي

فشل مسئولو نادي الزمالك في الوصول إلى محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل الإجتماع الذي دعا إليه مرتضى منصور .

وأكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن جميع محاولاته للعثور على محمد حلمي باءت بالفشل، حيث أنه أغلق هاتفه .

أعضاء الجهاز الفني للزمالك يصلون لحضور جلسة مرتضى منصور باستثناء محمد حلمي

ووصل لمقر النادي كل من، إسماعيل يوسف مدير الكرة وخالد جلال المدرب العام ومحمد صبري المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس وحمادة أنور المدير الإداري، حيث التقوا بأحمد مرتضى المشرف على الكرة وعضو المجلس قبل مقابلة مرتضى منصور .

وكان مرتضى منصور قد دعا لإجتماع طارئ في الزمالك لمناقشة أوضاع الفريق الأول بعد المستويات السيئة التي يقدمها الفريق مؤخراً .