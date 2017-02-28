شوبير يوضح مصير مدرب الزمالك القادم

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حال إقاة محمد حلمي من تدريب الفريق .

وأكد “شوبير” في تصريحات إذاعية عبر برنامجه مسا مصر على راديو مصر أن الزمالك يفكر في مدربين اثنين سيكون من بينهما المدير الفني الجديد للفريق .

شوبير: إيهاب جلال أو سوموديكا الأقرب لخلافة محمد حلمي

وأوضح الإعلامي الشهير أن إيهاب جلال مدرب المقاصة الحالي هو المرشح الأبرز لخلافة محمد حلمي، حيث أن مسئولي الأبيض فتحوا باب المفاوضات معه مؤخراً .

وأضاف شوبير بأن، في حالة فشل الزمالك في إقناع إيهاب جلال بالرحيل عن المقاصة ، سيكون المدرب الروماني سوموديكا هو الأقرب لقيادة الفارس الأبيض .