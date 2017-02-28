التشكيل المتوقع للأهلي أمام الداخلية

البدري يستقر على تشكيلة مباراة الداخلية

استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيواجه به نظيره فريق الداخلية غدا الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ1٦ ببطولة كاس مصر.

وينوي البدري الدفع بالوافد الجديد أحمد حمودي في التشكيلة الأساسية لأول مرة في مباراة الغد،إضافة لعودة عمرو السولية لخط الوسط إلى جانب حسام عاشور، عل أن يقود أحمد فتحي الجبهة اليمنى في ظل استبعاد محمد هاني ، حيث وضح ذلك من خلال التقسيمة الأخيرة للفريق في مران اليوم،

حمودي يسجل ظهوره الاول مع الأهلي امام الداخلية

وجاءت تشكيلة الأهلي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ومحمد نجيب وسعد الدين سمير وأحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية ووليد سليمان وأحمد حمودي.

خط الهجوم: جونيور أجاي ومؤمن زكريا