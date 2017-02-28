بالفيديو..أحمد عيد عبد الملك يشتبك مع حكم مباراة المصري

عيد عبد الملك يواصل إثارة المشاكل في مباراة المصري والجيش

واصل أحمد عيد عبد الملك لاعب خط وسط فريق طلائع الجيش سلسلة إثارة المشاكل خلال مباريات الفريق التي يلعب لها، حيث كانت تلك المرة في مباراة الصري والجيش .

ودخل أحمد عيد عبد الملك في مشادة مع حكم مباراة فريقه أمام المصري، في المباراة التي تجمعهما على إستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ18.

احمد عيد عبد الملك يحاول الإحتكاك بحكم مباراة المصري

وتوجه عيد عبد الملك ناحية حكام المباراة عقب إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، حيث حاول الإحتكاك بأحد الحكام، لولا تدخل أحد إداريوا الطلائع .