ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة يوفنتوس ونابولي

يوفنتوس يضع قدماً في نهائي كأس إيطاليا

وضع فريق يوفنتوس قدماً في المباراة النهائية ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعد فوزه الكبير اليوم الثلاثاء على حساب نظيره نابولي.

وحقق يوفنتوس فوزاً كبيراً على حساب نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي بكأس إيطاليا .

وتقدم نابولي بالهدف الأول عن طريق الإسباني كاييخون في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم نابولي 1 – 0 .

يوفنتوس يقلب تأخره بهدف لفوز بالثلاثة على نابولي

وفي الشوط الثاني، كشر يوفنتوس عن أنيابه وأحرز ثلاثية عن طريق كل من، ديبالا هدفين من ضربتي جزاء وهيجواين في الدقائق 47 و 64 و 69 ، لينتهي اللقاء بفوز اليوفي 3 – 1 .

وتقام مباراة العودة بين يوفنتوس ونابولي على ملعب السان باولو يوم الأربعاء 5 إبريل المقبل .