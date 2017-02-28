إجتماع طارئ في الزمالك بأوامر مرتضى منصور

رئيس الزمالك يدعو لإجتماع طارئ مع الجهاز الفني

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد إجتماع طارئ مع الجهاز الفني للفريق في التاسعة مساء اليوم في مقر النادي في ميت عقبة .

ودعا مرتضى منصور، الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي للحضور لمقر النادي من أجل عقد إجتماع طارئ .

مرتضى يجتمع بجهاز الزمالك

ويجتمع رئيس القلعة البيضاء مع محمد حلمي وجهازه من أجل مناقشة أسباب تردي مستوى الفريق في المباريات الماضية .

ومن المنتظر أن يناقش مرتضى خلال الجلسة مصير الجهاز الفني، خاصة في ظل تردد أنباء عن رغبته في التعاقد مع مدرب أجنبي .