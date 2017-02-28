البدري يفسر سر استبعاد محمد هاني من مباراة الداخلية

البدري يوضح سبب غياب محمد هاني عن لقاء الداخلية

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب استبعاد اللاعب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق من قائمة مباراة الداخلية .

ويلتقي الأهلي مع نظيره الداخلية غداً الأربعاء في إطار منافسات بطولة دور الـ16 ضمن مباريات كأس مصر .

البدري: استبعاد محمد هاني لإراحته

وأكد “البدري” أنه فضل استبعاد محمد هاني وإراحته من المشاركة في مباراة الداخلية المقبلة خوفاً عليه من الإجهاد .

وأوضح مدرب الأحمر أن غياب محمد هاني عن لقاء الداخلية يرجع لرغبته في منح قسط كبير من الراحة في ظل مشاركته أساسياً في المباريات الماضية .