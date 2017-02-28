عبد الحفيظ يوضح حقيقة رحيل معلول وعودة إيفونا

سيد عبد الحفيظ: معلول مستمر ولن يرحل عن الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة رحيل المدافع التونسي علي معلول عن الفريق وعودة الجابوني ماليك إيفونا في الصيف المقبل .

وأكد “عبد الحفيظ” في تصريحات إذاعية عبر راديو مصر أن علي معلول واحداً من العناصر الأساسية للفريق والجهاز الفني متمسك باستمراره في صفوف الأحمر .

وأوضح مدير الكرة أن معلول لن يرحل عن الفريق الاحمر في نهاية الموسم، مشيراً إلى أن تلك الأخبار شائعات لا أساس لها من الصحة .

عبد الحفيظ: إيفونا لن يعود للأهلي

وعن عودة الجابوني إيفونا للأهلي، قال:”من الصعب عودة إيفونا للأهلي، خاصة أن هذا الأمر يتطلب مبلغ كبير، والأمر يرجع للجهاز الفني بقيادة حسام البدري”.