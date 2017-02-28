بالفيديو..جوزيه يكشف موقفه من العودة للأهلي..ويعزي أبو تريكة

جوزيه يعزي أبو تريكة في وفاة والده
قدم الأسطورة البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسبق للنادي الأهلي، واجب التعزية لمحمد أبو تريكة في وفاة والده .
وأكد “جوزيه” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية دي إم سي أن أبو تريكة يمر بظروف صعبة، مشيراً إلى أنه يثق في قدرة اللاعب على تجاوز الأزمة .
وطالب العجوز البرتغالي أبو تريكة بأن يكون قوياً من أجل الخروج من تلك الأزمة والظروف الصعبة التي يمر بها الفريق .
جوزيه عن العودة للأهلي: شائعات لا أساس لها من الصحة
ونفى جوزيه عودته للأهلي قائلاً:” عودتي للعمل كمستشار للنادي الأهلي شائعات لا أساس لها من الصحة ومجرد كلام “.
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