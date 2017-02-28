شرط وحيد من متعب للتجديد للأهلي

متعب يقترب من التجديد للأهلي

اقترب النادي الأهلي من حسم ملف التجديد للقناص عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القليلة المقبلة .

ووضع عماد متعب مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شرط وحيد من أجل تمديد عقده الحالي مع القلعة الحمراء .

متعب يطلب التمديد لموسمين مع الأهلي

وطلب متعب من مسئولو القلعة الحمراء أن يكون عقده الجديد مع الفريق لمدة موسمين وليس موسم واحد مثلما تم الإتفاق مع حسام غالي.

ويرغب متعب في التجديد لموسمين، في ظل رغبته في الاستمرار في الملاعب وعدم الإعتزال عقب الموسم المقبل .

جدير بالذكر أن عقد متعب الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري .