مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمباراة الداخلية في كأس مصر

صفقات الاهلي الجديدة تزين قائمة الأهلي أمام الداخلية

أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراته أمام الداخلية غدًا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وشهدت قائمة الأهلي مفاجآت بالجملة بعدما استدعى حسام البدري الثنائي أحمد حمودي وسليماني كوليبالي لأول مرة في قائمة الفريق.

وشهدت الفترة الأخيرة كم من التساؤلات التي تم توجيهها للجهاز الفني للفريق عن مستقبل ومصير الثلاثي من المشاركة في مباريات الأهلي وكان دائمًا الجواب سيكون مشاركتهم في الوقت المناسب.

كما شهدت القائمة خروج الثلاثي محمد هاني وميدو جابر وعمرو بركات من قائمة المباراة.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: أحمد فتحي وباسم علي وسعد سمير وأحمد حجازي ومحمد نجيب وعلي معلول وحسين السيد.

خط الوسط: حسام غالي وحسام عاشور وعمرو السولية وصالح جمعة وأحمد حمودي ومؤمن زكريا ووليد سليمان.

خط الهجوم: جونيور أجايي وعمرو جمال وعماد متعب وسليماني كوليبالي.

واستبعد البدري كلًا من:

مسعد عوض وميدو جابر وعبد الله السعيد ومحمد هاني وصبري رحيل ورامي ربيعة وعمرو بركات، بالإضافة إلى الثنائي كريم وليد “نيدفيد” وأكرم توفيق لتواجدهما مع منتخب الشباب.