اخر اخبار الاهلى.. عبد الله السعيد يظهر في مران الأهلي بعد غياب ثلاثة أيام

عبد الله السعيد ينتظم في مران الأهلي

عاد عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء للتدريبات الجماعية للفريق.

وشهدت الأيام الماضية غياب اللاعب عن المران الجماعي بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق.

وفضل الجهاز الفني منح اللاعب راحة سلبية من المران لمدة ثلاثة أيام خاصة في ظل حالة الإرهاق التي يعاني منها خلال الفترة الأخيرة بسبب ضغط المباريات.

وأدى اللاعب اليوم تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف أنيس الشعلالي مخطط الأحمال بالفريق.

ولم يشارك السعيد في تقسيمة الكرة التي شارك فيها اللاعبين خلال مران اليوم واكتفى بالتدريبات البدنية وفقرات التأهيل الخاصة.

جدير بالذكر أن السعيد يغيب عن مواجهة الداخلية المقرر لها غدا صمن دور ال١٦ بكأس مصر بسبب الإيقاف لحصوله على ٣ إنذارات.