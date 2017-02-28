كلاكيت تاني مرة.. مسعد عوض يسقط مغشيًا عليه في مران الأهلي

مسعد عوض يثير رعب الجهاز الفني للفريق

أثار مسعد عوض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة من الرعب والقلق داخل الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري مرة جديدة على هامش تدريبات الفريق اليوم.

وسقط حارس مرمى الأهلي في مران اليوم مغشيًا عليه وفاقدًا للوعي قبل أن يتدخل الجهاز الطبي للفريق ويصطحب اللاعب إلى خارج الملعب.

وكان اللاعب قد غاب عن تدريبات الأهلي الأخيرة بسبب إصابته بنزل برد شديدة إلا أنه شارك في مران اليوم قبل أن يسقط في المران معلنًا عدم قدرته على استكماله اليوم.

وكان مسعد عوض قد أثار الرعب داخل الجهاز الفني للفريق من قبل عندما سقط أيضًا في الملعب بعدما اصطدمت كرة في رأسه أثناء التدريبات التي كان يقوم بها طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي.

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة هامة أمام نظيره الدخلية غدًا الأربعاء في السابعة مساءً ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.