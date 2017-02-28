البدري يحسم مصير الثلاثي الجديد من الظهور أمام الداخلية في تدريبات اليوم

عمرو بركات يقترب من الظهور لأول مرة مع الأهلي

يدرس حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي الاستعانة بالصفقات الجديدة في مباراة الفريق المقبلة أمام الداخلية في كأس مصر.

ويفكر البدري في الدفع بعمرو بركات لاعب وسط الأهلي الجديد الوافد من صفوف ليرس البلجيكي بدلًا من عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي الذي تأكد غيابه عن المباراة بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.

ويفاضل البدري بين ميدو جابر وصالح جمعة لاعبي وسط الأهلي وعمرو بركات للدفع بأحدهم في المباراة.

في نفس السياق أيضًا يفكر البدري في منح جزء من المباراة لأحمد حمودي جناح الأهلي الجديد أيضًا الوافد الجديد من صفوف الباطن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية والتي ستكون على حساب إما مؤمن زكريا أو وليد سليمان.

أمام بالنسبة للإيفواري كوليبالي هو أيضًا ضمن اهتمامات البدري لمنحه فرصة الظهور مع الأهلي من أجل المشاركة لأول مرة في المباريات الرسمية.

ومن المقرر أن يحسمن البدري موقفه من خلال تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء الختامية استعدادًا لمباراة الفريق أمام الداخلية.

يذكر أن الأهلي سيواجه فريق الداخلية غدًا الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.