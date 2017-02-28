اخبار الاهلى اليوم.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع مدافع وادي دجلة

الأهلي ينفي توقيع محمود علاء

ترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية عن وصول مسئولي الأهلي لاتفاق نهائي مع محمود علاء مدافع وادي دجلة من أجل الانتقال لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح مصدر مسئول داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي أن ا تردد لا أساس له من الصحة حتى الآن وأنها مجرد اجتهادات صحفية لا أكثر.

أشار المصدر إلى أن اللاعب محمود علاء من المدافعين المميزين في الدوري المصري وأنه يمتلك إمكانيات عالية ومميزة للغاية.

وأضاف المصدر أن اللاعب ضمن مجموعة من اللاعبين المتواجدين على رادار المارد الأحمر ويفاضل الأهلي بينهم من أجل التفاوض معهم لارتداء القميص الأحمر خلال الموسم المقبل.

وتابع المصدر أن الأهلي حاليًا لا يعاني من أي أزمة في خط الدفاع خاصة بعدما أعلن أحمد حجازي ورامي ربيعة جاهزيتهما للمشاركة مع الفريق في المباريات بشكل طبيعي بعد تخلصهما من الإصابات التي لحقت بهما خلال الفترة الأخيرة.