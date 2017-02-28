أخبار الأهلي اليوم.. الأهلي يوضح حقيقة وجود عروص احتراف لمحمد هاني

عبد الحفيظ: لا صحة لوجود أي عرض احتراف لهاني

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن تلقي النادي عروضا من أجل احتراف الظهير الأيمن محمد هاني.

وتألق هاني بشكل لافت في المباريات السابقة للأعلي في الدوري الممتاز حيث أصبح اللاعب أحد العناصر الأساسية في تشكيل المدير الفني للفريق حسام البدري.

وفي تصريح لمدير الكرة بالفريق نفى وجود أي عروض للاعب من أي فريق أوروبي مشيرا إلى أن كل ما يتردد ليس له اساس من الصحة.

وأشار عبد الحفيظ بأن هاني لاعبا مميزا ويقدم مستويات طيبة مع الفريق مشيرا إلى أن النادي لم يناقش تعديل عقد اللاعب.