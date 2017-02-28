عبد الحفيظ يعلق على مواجهة الأهلي أمام الداخلية

عبد الحفيظ: مواجهة الداخلية لن تكون سهلة

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مواجهة فريقه غدا أمام الداخلية في دور ال16 من بطولة كأس مصر.

وقال عبد الحفيظ ” مواجهة الدخلية لن تكون سهلة على الإطلاق، مشيرا إلى أن مباريات الكأس تختلف تمامًا عن مواجهات الدوري”

وأضاف :الأهلي يحترم فريق الداخلية، ويخوض المباراة بكل جدية، مؤكدا على أن الجهاز الفني يضع في حساباته المفاجآت، التي قد تسفر عنها لقاءات الكأس”.

وأوضح “فريق الداخلية ليس بالفريق السهل، ولديه جهاز فني على مستوى عالٍ، ودائمًا ما يظهر بشكل جيد في الشوط الثاني من مبارياته”.

وشدد قائلا “الأهلي يضع تركيزه في المباراة من أجل العبور إلى دور الثمانية، ومواصلة الطريق نحو نهائي الكأس، الذي يسعى الأهلي لاستعادة لقبه مرة أخرى”.