عبد الحفيظ: ساعات تفصل الأهلي عن الإعلان بتجديد عقد غالي ومتعب

عبد الحفيظ: سيتم الإعلان عن التجديد لغالي ومتعب خلال ساعات

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إعلان التجديد رسميًا لحسام غالى وعماد متعب سيكون خلال الساعات المقبلة بعد التوقيع على العقود.

وأوضح عبد الحفيظ بأنه عقد جلسة مع لاعبي الفريق خلال الساعات الماضية، وتم الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتجديد لهما.

وأضاف عبدالحفيظ أنه لا يوجد خلاف بين الطرفين على أي تفاصيل كما تردد في الساعات الماضية، ولم يطلب غالي أو متعب أي شروط خاصة بنسبة المشاركة في عقودهما ،مشيرًا إلى أن مدة التعاقد سوف يتم الاتفاق عليها في جلسة، قد تكون خلال الساعات المقبلة أو عقب لقاء الداخلية مباشرة دون أي خلافات.

وأشاد عبدالحفيظ بغالي ومتعب، باعتبارهما لاعبين كبيرين، وقال إن اللاعبيْن لم تكم لهما أي شروط؛ لثقتهما في تقدير الأهلي؛ ولعطائهما ومشوارهما مع الفريق عبر السنوات الماضية.. مؤكدًا أن جلسته مع غالي ومتعب لم تستغرق وقتًا طويلًا؛ في ظل وضوح وجهات النظر، وعدم وجود أي خلافات في المفاوضات.