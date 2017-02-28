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أخبار الأهلي اليوم.. صفقات الأهلي الجديدة تظهر أمام الداخلية

كتب علي نبوي
- 28 فبراير، 2017 11:55 ص
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سليماني كوليباليسليماني كوليبالي

بركات وكوليبالي وحمودي يظهرون مع الأهلي أمام الداخلية

استقر حسام البدري المدير الفي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفع بكلا من عمرو بركات وأحمد حمودي وسليماني كوليبالي في مباراة الفريق المقبلة أمام الداخلية.

ويواجه الأهلي نظيره الداخلية غدا في إطار مباريات دور ال16 من بطولة كأس مصر حيث يطمح المارد الأمر لتحقيق الفوز والعبور للدور ربع النهائي.

ومن المتوقع أن يشرك البدري عمرو بركات في التشكيل الاساسي للأهلي في مباراة الغد بينما سيبقي على حمودي وكوليبالي على مقاعد البدلاء.

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