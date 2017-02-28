تقرير.. 5 لاعبين في الأهلي ينتظرون مباريات الكأس بفارغ الصبر

الشناوي ونجيب وجمعة والسولية وبركات ينتظرون مباريات الكأس

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية غدا وذلك عندما يصطدم بفريق الداخلية في دور ال16 من بطولة كأس مصر.

وتعد مباراة الغد هي الثانية للفريق الأحمر في البطولة حيث نجح في تخطي العقبة الأولى أمام الأولومنيوم في دور ال32.

وينتظر العديد من لاعبي الأهلي قدوم مثل هذه المباريات في محاولة منهم لإثبات قدراتهم الحقيقية لحسام البدري المدير الفني للفريق في ظل عدم حصولهم على فرصة حقيقة في مباريات الدوري المصري.

وينشر “أخبار الأهلي” في هذا التقرير أبرز 5 لاعبين ينتظرون مثل هذه المباريات للحصول على فرصة المشاركة وإقناع البدري بأحقيتهم في المشاركة بصفة اساسية في الدوري:

1- محمد الشناوي

يترقب حارس المرمى محمد الشناوي مثل هذه المباريات للمشاركة بصفة أساسية في ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق مع تواجد شريف إكرامي الذي يقدم مستوى مميز مع الفريق هذا الموسم.

2 – محمد نجيب

بالرغم من الاعتماد عليه في العديد من مباريت الدوري هذا الموسم بعد إصابة حجازي في أكثر من مرة إلا أن نجيب يرغب في إثبات قدراته بالتواجد داخل القلعة الحمراء في ظل الأنباء المترددة أخيرا في توقيع الأعلي مع المدافع محمود علاء.

3 – صالح جمعة

يسعى صالح جمعة للظهور بشكل مميز في مباريات الفريق في الكأس وذلك لإقناع حسام البدري بضرورة الدفع به أساسيا في تشكيل الفريق في مسابقة الدوري الممتاز ، حيث لم يحصل اللاعب على هذه الفرصة في ظل تواجد عبد الله السعيد.

4 – عمرو السولية

يترقب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي مواحهة الفريق في كاس مصر للعودة للتشكيل الأساسي فبعد أن حجز مكانه في بداية الموسم إلا أن تعرض اللاعب للإصابة حرمه من التواجد مرة أخرى لذلك ينتظر الفرصة بفارغ الصبر.

5 – عمرو بركات

يأمل عمرو بركات في الحصول على فرصة في مباراة الأهلي اليوم أمام الداخلية للظهور الرسمي الأول بقميص الأهلي بعد التعاقد معه في يناير الماضي من ليرس البلجيكي وذلك لحجز مكانه في تشكيل الفريق في مباريات الدوري الممتاز.