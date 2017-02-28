أخبار الزمالك اليوم.. الإصابة تبعد الونش عن الزمالك 10 أيام

الإصابة تحرم الزمالك من خدمات الونش 10 أيام

ستحرم الإصابة نادي الزمالك من خدمات قلب دفاعه محمود حمدي “الونش” لمدة 10 أيام وذلك بسبب معاناته بالتهابات في عضلات البطن السفلى.

وتعرض الونش لهذه الإصابة قبل مواجهة فريقه أمس أمام حرس الحدود في دور ال16 من بطولة كأس مصر والتي فاز فيها الزمالك بهدف نظيف ليتأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

وسيغيب اللاعب عن مباراتي فريقه المقبلتين أمام كلا من مصر المقاصة وطلائع الجيش والمؤجلتين من الدوري الأول للدوري الممتاز لخوض الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية خلال الأيام المقبلة للتعافي سريعا من هذه الإصابة الني لحقت به.