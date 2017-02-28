منتخب مصر يواجه توجو وديا نهاية مارس

مصر وتوجو وديا 28 مارس

نجح سئولو اتحاد الكرة المصري في التوصل إلى اتفاق مع اتحاد الكرة التوجولي لخوض كلا المنتخبان مواجهة ودية استعدادا لخوض تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2019.

واتفق اتحاد الكرة مع الاتحاد التوجولي على خوض المباراة في الثامن والعشرين من مارس على ستاد “الجيش” ببرج العرب بالإسكندرية.

وكان الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قد رفض امواجهة منتخب سيراليون وديا نظرا لضعف مستواه.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر سيستهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2019 في شهر يونيو المقبل بمواحجهة مضيفه منتخب تونس.