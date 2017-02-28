رمزي يقنع حسام غالي بالانضمام لمنتخب مصر للمحليين

غالي ينضم لمنتخب مصر للمحليين

نجح هاني رمزي المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين في إقناع قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسام غالي في الانضمام لمنتخب الفراعنة للمحليين وذلك في حالة عدم استدعاءه مرة أخرى للمنتخب الأول.

واسبتعد غالي من حسابات الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر وذلك على خلفية خلاف بينه وبين أسامة نبيه المدرب العام خلال مباراة الفراعنة أمام نيجيريا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2107 والتي أقيمت بالجابون.

وبالرغم من المطالبات ومحاولات الصلح بين غالي ونبيه إلا أن كوبر لم يستدعي قائد الأهلي لأي معسكر للمنتخب طوال هذه الفترة.

وكشف مصدر مقرب من المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين أن رمزي أجرى اتصالا بغالي وأقنعه بالانضمام للمحليين فوافق غالي وأبدى استعداداه لخدمة بلاده مع أي منتخب.

والجدير بالذكر أن معسكر منتخب المحليين سيبدء أحد يومي السبت والأحد استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للمحليين.