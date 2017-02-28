أحمد الشيخ جاهز لقيادة مصر المقاصة أمام الزمالك

الشيخ يقود المقاصة أمام الزمالك

أصبح أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة والمعار إليه من الأهلي جاهزا لقيادة فريقه في المباراة المقبلة أمام الزمالك.

ويواجه المقاصة صاحب المركز الثاني ملاحقه الزمالك صاحب المركز الثالث الجمعة المقبلة في مباراة مؤجلة نظرا لخوض الفريق الأبيض ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الشيخ قد تعرض للإصابة بكسر في إصبع قدمه اليسرى في مباراة فريقه أمام ضيفه سموحة والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وأصبح الشيخ جاهزا من الناحية الطبية لهذه المباراة حيث شارك اللاعب في مباراة فريقه الودية أمام كهربا القاهرة وأعلن خلالها جاهزيته لمواجهة الزمالك.

ويقدم الشيخ مستوى رائع مع المقاصة هذا الموسم حيث يحتل صدارة هدافين الدوري برصيد 11 هدف.