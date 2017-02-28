أخبار الزمالك اليوم.. مرتضى منصور: محمد حلمي سيرحل عن الزمالك في هذه الحالة

مرتضى منصور: لن أقيل محمد حلمي إلا إذا اعتذر الجمهور

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيقيل محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من من منصبه في حالة اعتذار الجماهير له.

وبالرغم من فوز الزمالك في المباراتين الأخيرتين أمام كلا من النصر للتعدين في الدوري وحرس الحدود في الكأس إلا أن جماهير الزمالك أبدت غضبها من الأداء المتواضع الذي ظهر عليه الفريق في كلا المباراتين.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية “سأقيل محمد حلمي من منصبه إذا تقدم الجمهور باعتذار لي ولمجلس الإدارة لأنهم هم من يهاجموننا إذا قمنا بتغيير أي مدرب”.

وأضاف “محمد حلمي لن يرحل من الفريق إلا إذا قال الجمهور “إحنا أسفين”.