“أخبار الأهلي” يكشف عن الشخص الذي أقنع أبو تريكة بعدم العودة لمصر لتلقي عزاء والده

والدة وزوجة أبو تريكة كلمة السر في عدم عودته للقاهرة لتلقي عزاء والده

كشف مصدر مقرب من نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة السر وراء عدم عودته إلى مصر وعدم قدرته على تلقي عزاء والده في القاهرة والذي توفي أول أمس الأحد.

وتوفي والد أبو تريكة مساء الأحد الماضي عقب تعرضه لأزمة قلبية حيث لم يتمكن لاعب الأهلي السابق من حضور جنازة والده وتلقي العزاء وذلك لوجود إسمه على قائمة الإرهابيين.

وخص مصدر مقرب من أبو تريكة “أخبار الأهلي” لتوضيح السر وراء عدم عودته إلى القاهرة حيث أكد على أن أبو تريكة كان مصمما على العودة وتلقي عزاء والده لكن هناك اتصالا تم بين والدته عقب الوفاة وتوسلت إليه بعدم العودة خوفا من إلقاء القبض عليه.

وأضاف المصدر بأن زوجة أبو تريكة لعبت دورا حيويا هي الأخرى ونجحت في التأثير على لاعب الأهلي السابق وأقنعته بعدم النزول إلى مصر ، بعدما قام أخوته بتشييع جنازته ودفنه.

والجدير بالذكر أن تريكة قد أقام سرادق عزاء لوالده بفندق “ميلينيوم” بالدوحة حيث حرص زملائه في قناة بين سبورتس على مواساته بجانب العديد من المصريين المقيمين بالدوحة”.