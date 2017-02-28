نبيه: عناصر جديدة ستنضم لمعسكر الفراعنة المقبل

نبيه: عناصر جديدة ستنضم للمنتخب في المعسكر المقبل

أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر أن هناك العديد من العناصر الجديدة سوف تنضم إلى معسكر الفراعنة المقبل والذي سيقام في نهاية الشهر المقبل.

وسيبدء معسكر منتخب مصر وفقا للأجندة الدولية الرابع والعشرين من الشهر المقبل حيث يتخللها خوض مواجهة ودية استعدادا لمواجهة تونس.

ويواجه منتخب مصر نظيره التونسي في شهر يونيو المقبل في مستهل مشواره بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.

وقال نبيه في تصريحات عبر فضائية “الأهلي” :”معسكر المنتخب المقبل سيشهد انضمام العديد من العناصر الجديدة التي لم نتمكن من ضمها لضيف الوقت قبل بطولة أمم أفريقيا”.

وأضاف “هناك لاعبين من الأهلي ستعود مرة أخرى للمنتخب ، ونضع أعيننا على لاعبين من مصر المقاصة وسموحة وإنبي نظرا لتألقهم اللافت مع أنديتهم”.