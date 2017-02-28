تعرف على رسالة مانويل جوزيه إلى أبو تريكة عقب وفاة والده

جوزيه: هذه الأوقات صعبة على تريكة وأتمنى أن يتجاوزها سريعا

وجه البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي رسالة إلى محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية الأسبق عقب وفاة والده أول أمس بعد صراع مع المرض.

وتوفي والد لاعب الأهلي السابق مساء أول أمس الأحد عقب تعرض لأزمة قلبية حيث شيعت جنازته في حضور ألاف من قريته ناهية التابعة لمحافظة الجيزة.

وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “الحريف” والذي يذاع عبر فضائية “دي إم سي” : “مثل هذه اللحظات الصعبة موجودة في حياتنا وأبو تريكة يمر بها حاليا وأتمنى أن يتجاوزها مثلما تجاوز قبل ذلك مثلها”.

وأضاف “أدعم أبو تريكة في هذه اللحظات الصعبة وأتمنى أن يتجاوزها سريعا فأنا أعلم تماما صعوبة هذا الموقف على أي شخص”.