اتحاد الكرة يحسم الجدل حول ملعب مباراة الأهلي وبيدفيست وعدد الجماهير

الجبلاية تنهي أزمة ملعب الأهلي في البطولة الإفريقية

حسم مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة ملعب مباراة الأهلي المقبلة أمام بيدفيست الجنوب إفريقي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الأيام الماضية حالة من اللغط حول أزمة ملعب مباراة الفريقين خاصة وأن الأهلي يتمسك بإقامتها في ملعب السلام في وجود الجماهير بينما يرفض الأمن فكرة حضور الجماهير لملعب السلام بينما سيسمح بها في حال إقامتها في ملعب برج العرب بالإسكندرية خوفًا من حدوث أي أعمال شغب.

وأكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن الجبلاية أنهت ألازمة وقررت إقامة المباراة على ملعب السلام بحضور 5 ألاف مشجع فقط من الجماهير الحمراء.

كان النادي الأهلي، أعلن عن اختيار يوم 11 مارس المقبل، موعدا لمواجهة بيدفيست في مباراة الذهاب على أن يخوض لقاء الإياب في جنوب إفريقيا بعدها بأسبوع.