اخبار الزمالك اليوم.. اتحاد الكرة يغرم محمد حلمي 45 ألف جنيه خلال أسبوع

محمد حلمي يواصل مقاطعة المؤتمرات الصحفية

ينتظر محمد حلمي المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك توقيع غرامة مالية جديدة عليه من قبل لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان محمد حلمي قد واصل مقاطعته للمؤتمرات الصحفية التي تتلو المباريات والتي كان آخرها اليوم الإثنين عقب مباراة الفريق أمام حرس الحدود.

ورفض محمد حلمي حضور المؤتمر الصحفي اليوم للمباراة للمرة الثالثة على التوالي الأمر الذي سيعرضه لغرامة جديدة من اتحاد المرة.

وبات محمد حلمي مغرم بمبلغ حوالي 45 ألف جنيه خلال الأسبوع الجاري بعدما رفض حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة طلائع الجيش التي أقيمت يوم 20 فبراير ومباراة النصر للتعدين يوم 24 فبراير ومباراة الفريق اليوم 27 فبراير بواقع 15 ألف جنيه عن كل مباراة.

وتأتي مقاطعة محمد حلمي للمؤتمرات الصحفية بسبب ما نشره البعض عن رغبة الزمالك في إقالته من منصب المدير الفني للفريق قبل أن يخرج مرتضى منصور رئيس النادي ويقوم بنفي الأمر.

يذكر أن الزمالك كان قد حقق فوزاً صعباً علي نظيره حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر .