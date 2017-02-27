فيديو.. إبراهيم سعيد يقتحم قناة النهار رياضة عقب فوز الزمالك على الحدود

إبراهيم سعيد: أنا مش متابع كورة

اقتحم إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق الأستوديو التحليلي لقناة النهار الرياضية الخاص بمباراة الزمالك وحرس الحدود في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وحرص إبراهيم سعيد على مصافحة كل المتواجدين في الأستوديو التحليلي للمباراة والمتواجدين فيه والمكون من كريم حسن شحاتة وجمال عبد الحميد ووليد صلاح الدين وجمال حمزة.

وقال إبراهيم سعيد: ” أنا كنت بجوار الأستوديو الخاص بقناة النهار الرياضة وقولت مش هلاقي حد شغال غيركم النهاردة”.

وأكد إبراهيم سعيد أنه خلال الفترة الحالية لا يابع مباريات كرة القدم إلا أنه حرص على تهنئة جماهير الزمالك بالفوز اليوم على حرس الحدود.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.