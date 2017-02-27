عبد الفتاح أحمد يكتب.. تعاطفًا مع أبو تريكة

تعاطفا مع أبو تريكة

تألمت كثيرا وحزنت لخبر وفاة الحاج محمد أبو تريكة والد النجم المصري الكبير المحترم محمد أبو تريكة، وحزني ليس لوفاة ” الراجل الكبير ، الطيب الأصيل ، صاحب القلب الأبيض ” فالموت حق علينا جميعا وكأس لابد منه، ويقول المولى تعالى ” كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ” صدق الله العظيم .

ولكن مصدر حزني وغضبي كان في القهر الذي تعرض له أبو تريكة لدرجة جعلته يخشى على نفسه من الذهاب إلى وطنه لوداع والده – الإنسان الأغلى في حياته ” وحضور مراسم دفنه وأخذ عزاءه ، يخشى على نفسه من دولة تفشى فيها الظلم ولم تعد تفرق بين الظالم والمظلوم ، لا تفرق بين من ضحى وتعب وأسعد شعبا كاملا وبين من سرق وارتشى وأهان تاريخ وأهدر مستقبل وطن كامل.

أي قهر هذا وأي ظلم هذا، وكيف لدولة تقبل على نفسها كل هذا الظلم على مواطن من أبنائها قدم لها الكثير والكثير ويكفي محمد أبو تريكة شرفا انه اللاعب المصري الوحيد الذي لم يحترف في أوروبا ولكنه تمتع بشهرة عالمية واسألوا عنه النجم الإفريقي العالمي جورج ويا والنجوم الكبيرة مثل أسامواه جيان وتشافي هيرنانديز وآريين روبن وتييرى هنري وغيرهم الكثيرون.

يكفي أبو تريكة شرفا مشهد من 2008 ولكنه سيظل حيا حتى عام 3008 عندما رفع قميص منتخب مصر لتسجل كاميرات العالم تي شيرت مكتوب عليه باللغتين العربية والانجليزية ” تعاطفا مع غزة ” عقب تسجيله هدفا في مرمى منتخب السودان الشقيق ليصبح حديث العالم كله في ظل أحداث دامية سكت عنها زعماء العالم والعرب والإنسانية أمام بطش إسرائيلي غاشم ظالم على شعب أعزل لا يملك أي شيء.

كيف لدولة بحجم مصر تسمح لنفسها بظلم مواطن كل خطئه انه رفض الظلم ورفض الوقوف في صف الظالم وسكت، كل ما فعله أبو تريكة انه سكت ، فلم يقول للظالم أنت ظالم ولم يصرح أو يعقب، فقط سكت واكتفى بالصمت لعله يوصل رسالته .

أبو تريكة أمس واليوم وبمجرد انتشار خبر وفاة والده وعدم قدرته على العودة إلى مصر مثل أي مواطن مغترب يعود لوطنه عند أي ظرف طارئ، وأي طارئ فانه الخبر الأصعب والأحزن ، خبر وفاة والده ، ليظل أبو تريكة خارج حدود الوطن في انتظار رصاصة الرحمة.

في النهاية كنت أتمنى من أبو تريكة أن يتوجه إلى مصر مباشرة ويودع والده ويحضر مراسم دفنه وعزاءه بنفسه مهما كانت المخاطر واختم بالحديث القدسي ” يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفذ أبداً، يا بن آدم لا تخش من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفذ أبداً، يا بن آدم لا تطلب غيري وأنا لك فإن طلبتني وجدتني، وإن فتني فتك وفاتك الخير ….. إلى آخر الحديث “