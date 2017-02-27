بالصور.. أبو تريكة يحصل على عزاء والده في قطر

أبو تريكة في عزاء والده

أخذ محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمحلل بقنوات بي ان سبورت القطرية عزاء والده على الرغم من عدم نزوله إلى القاهرة.

وحرص مقدمي البرامج الرياضية على قناة بي ان سبورت وفريق الإعداد وعدد من الصحفيين المصريين المقيمين في قطر التواجد عند اللاعب وتقديم واجب العزاء في والده.

وكان والد أبو تريكة قد وافته المنية أمس الأحد بعد صراع طويل مع المرض.

ولم ينزل اللاعب إلى القاهرة بعد ضغوط كبيرة عليه من المقربين له خوفًا من تعرضه للحبس خاصة وأنه يتواجد على قائمة المنتظرين بتهمة مساندة الإخوان.