فيديو.. جمال وعلاء مبارك يقدمون العزاء في والد أبو تريكة

أبناء مبارك في عزاء والد أبو تريكة

حرص الثنائي جمال مبارك وشقيقه جمال مبارك نجلي رئيس الجمهورية الأسبق على التواجد في عزاء والد النجم محمد أبو تريكة لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وكان والد أبو تريكة قد انتقل إلى جوار ربه أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

وشهد العزاء تواجد عدد كبير من نجوم الكرة والوسط الرياضي لتقديم واجب العزاء في وفاة والد اللاعب.

ولم يتواجد النجم محمد أبو تريكة في عزاء والده بسبب تواجده في قطر وبناء على نصائح كبيرة وضغوط من أهله من أجل البقاء هناك خوفًا من تعرضه للحبس خاصة بعد إدراج اسمه على قوائم المنتظرين.

