بالصور.. نجوم الأهلي والخطيب يؤدون العزاء في والد أبو تريكة

نجوم الرياضة في عزاء والد أبو تريكة

وصل عدد كبير من نجوم الكرة المصرية ورموز الرياضة إلى قرية ناهيا خلال الساعات القليلة الأخيرة من أجل تقديم واجب العزاء في والد النجم محمد أبو تريكة.

وكان والد أبو تريكة قد انتقل إلى جوار ربه أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

وتواجد كل من وائل جمعة ووال رياض ومحمود الخطيب ومحمد بركات ووائل رياض وإسلام الشاطر وسيد معوض وعدد كبير من لاعبي الأهلي الحاليين وزملاء اللاعب إلى سرادق العزاء.

ولم يتواجد النجم محمد أبو تريكة في عزاء والده بسبب تواجده في قطر وبناء على نصائح كبيرة وضغوط من أهله من أجل البقاء هناك خوفًا من تعرضه للحبس خاصة بعد إدراج اسمه على قوائم المنتظرين.