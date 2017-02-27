اتحاد الكرة ينقل مباراة الأهلي والداخلية لبتروسبورت

اتحاد الكرة يخطر الأهلي بنقل مباراته أمام الداخلية

تلقى الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي اليوم الإثنين خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة بخصوص مباراة الفريق المقبلة أمام الداخلية.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الداخلية يوم الأربعاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب السلام.

وجاء خطاب لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين التابعة لاتحاد الكرة يخطر الأهلي بتغيير ملعب مباراته أمام الداخلية.

واختارت لجنة المسابقات ملعب بتروسبورت لإقامة مباراة الأهلي والداخلية عليه ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.