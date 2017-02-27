اخبار الاهلى اليوم.. عماد متعب على أبواب التجديد منع الأهلي

جلسة خاصة بين متعب وعبد الحفيظ لتجديد عقده مع الأهلي

اقترب عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تجديد عقده مع القلعة الحمراء وحسم الجدل حول موقفه مع الفريق.

وشهدت الفترة الماضية حالة كبيرة من اللغط حول موقف اللاعب من الاستمرار مع الأهلي و رحيله نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد عماد متعب مهاجم الفريق مع الأهلي نهاية الموسم الجاري أي أنه في حالة عدم تجديد عقده سيكون له فرصة الانتقال لأي فريق آخر سواء داخل مصر أو خارجها.

وشهدت تدريبات الأهلي اليوم عقد جلسة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء وعماد متعب من أجل الاتفاق على تفاصيل عقده الجديد مع الأهلي.

وأبدى حسام البدري المدير الفني للفريق في وقت سابق تمسكه بمتعب وأنه قيمة كبيرة في الأهلي ورغبته في استمراره مع الفريق لفترة جديدة.

وكان متعب قد نجح في العودة للتهديف مرة أخرى بعدما سجل هدفًا في المقاولون العرب في مباراة الفريق بالجولة الـ19 من الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة مهمة أمام نظيره الداخلية يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.