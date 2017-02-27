ملخص وأهداف مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس مصر

الزمالك يتخطى عقبة حرس الحدود في بطولة كأس مصر

تأهل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك لدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز صعب على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من المباراة وسط أداء غير مرضي من الفريق الأبيض.

وفي الشوط الثاني نجح فريق الزمالك من خطف هدف الفوز بتسديدة من أيمن حفني لاعب وسط الزمالك الذي نزل كتبديل.

وشهدت الدقيقة 71 من عمر المباراة على هدف اللقاء الوحيد ليحصل به الزمالك على بطاقة التأهل لدور الثمانية “ربع النهائي” من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك في مباراته المقبلة في بطولة كأس مصر مع نظيره طلائع الجيش.