دروس خصوصية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الداخلية

محاضرات خاصة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الداخلية

حرص الجهاز الفني للنادي الأهلي على عقد عدد من الجلسات مع لاعبي الفريق خلال المران الذي اقيم مساء اليوم الأثنين استعداداً لملاقاة الداخلية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الداخلية مساء الاربعاء القادم في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كاس مصر على ملعب بتروسبورت.

وحرص سيد معوض مدرب الأهلي على الاجتماع مع الثلاثي عمرو بركات، ميدو جابر وحسين السيد من أجل تدريبهم على الكرات العرضية خلال المباريات.

ويأتي اجتماع معوض مع اللاعبين من أجل منحهم عدد من الحلول لزيادة القدرة الهجومية للفريق خلال المباريات المقبلة بالدوري المصري.

كما حرص حسام البدري على عقد جلسة مع الثنائي محمد حسين عضل ومعاذ الحناوي على هامش مران الفريق الجماعي من أجل منحهم تعليمات فنية خاصة.

وحرص أنيس الشعلالي مدرب أحمال الأهلي على عقد تدريبات بدنية خاصة لعضل والحناوي على هامش المران من أجل رفع القدرات البدنية لهما.