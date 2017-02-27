الزمالك يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة حرس الحدود

محمد حلمي يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة حرس الحدود التي تقام مساء اليوم الأثنين في مسابقة كاس مصر.

وسيلتقي الزمالك مع حرس الحدود في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر مساء الأثنين.

وسيظهر حسام باولو في تشكيل الزمالك خلال المباراة ليجاور باسم مرسي في الخط الهجومي للزمالك.

ويعود محمود عبد الرحيم “جنش” لحراسة مرمى الزمالك من جديد في ظل إراحة الجهاز الفني للفريق لأحمد الشناوي خلال اللقاء.

كما يعود محمد إبراهيم للظهور كأساسياً من جديد مع الزمالك خلال المواجهة، مع تواجد أيمن حفني على مقاعد البدلاء.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حسني فتحي وعلي جبر إسلام جمال وأسامة إبراهيم.

خط الوسط :طارق حامد وإبراهيم صلاح ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: حسام باولو وباسم مرسي.