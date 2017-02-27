حجازي يعلن جاهزيته لمواجهة الداخلية

حجازي يتخلص من إصابته ويعود للأهلي من جديد

أعلن أحمد حجازي مدافع النادي الأهلي عن جاهزيته لخوض المباراة المقبلة للفريق أمام الداخلية في إطار مباريات مسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الداخلية مساء الأربعاء القادم في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر على أرض ملعب السلام.

وشارك أحمد حجازي في مران النادي الأهلي الذي أقيم مساء اليوم الأثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد غيابه عن التدريبات السابقة.

وأعلن حجازي عن تخلصه من الإصابة في العضلة الامامية والتي تعرض لها خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى غيابه عن المواجهة السابقة أمام وادي دجلة.

ونجح الاهلي في التغلب على وادي دجلة بهدف نظيف قبل أيام قليلة ماضية في الدوري المصري الممتاز، خلال المواجهة التي شهدت غياب حجازي للإصابة.