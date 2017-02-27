مسعد عوض يغيب عن مران الأهلي

حارس الأهلي يغيب عن تدريب الفريق

غاب اللاعب مسعد عوض حارس مرمى النادي الأهلي عن مران فريقه الذي أقيم مساء اليوم الأثنين استعداداً لملاقاة الداخلية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الداخلية مساء يوم الأربعاء القادم على ملعب السلام في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

ولم يظهر مسعد عوض في المران الجماعي للأهلي مساء الأربعاء على ملعب مختار التتش، والذي حرص طارق سليمان مدرب حراس المرمى على تدريب لاعبيه بشكل منفرد.

وخصص سليمان فقرة تدريب حراس المرمى خلال المران بمشاركة الثلاثي شريف إكرامي، محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم.

وجاء غياب مسعد عوض عن المران بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق بسبب ظروف خاصة به، حيث سينتظم في تدريب غداً الثلاثاء.