شيتوس يظهر في مران الأهلي

وائل رياض يزور مران الأهلي قبل مواجهة الداخلية

حرص وائل رياض لاعب النادي الأهلي السابق ومدرب فريق الانتاج الحربي على زيارة مران القلعة الحمراء مساء اليوم الأثنين.

ويخوض الأهلي تدريبه مساء الأثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد لملاقاة فريق الداخلية يوم الأربعاء القادم.

وسيلتقي الأهلي مع الداخلية يوم الأربعاء القادم على ملعب السلام في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وحرص وائل رياض على زيارة مران الأهلي وتحية الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري إلى جانب اللاعبين أيضاً.

ويتولى شيتوس حالياً مهمة المدرب في فريق الانتاج الحربي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني الحالي للفريق والسابق لمنتخب مصر.