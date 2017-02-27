الأهلي يستخدم الاتحاد لدراسة الداخلية قبل لقاء الكأس

محاضرة بالفيديو من البدري للاعبي الأهلي قبل مواجهة الداخلية

عقد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع لاعبي فريقه مساء اليوم الأثنين على هامش مران الفريق الأحمر.

وجاءت محاضرة البدري للاعبي الأهلي من أجل دراسة فريق الداخلية قبل المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء غداً الأربعاء.

وسيلتقي الأهلي مع الداخلية مساء الأربعاء في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر على أرض ملعب السلام.

واستعان البدري بالمباراة التي جمعت الداخلية مع الاتحاد السكندري من أجل دراسة الفريق العسكري ومعرفة نقاط القوة والضعف به.

ويخوض لاعبو الأهلي مرانهم على ملعب مختار التتش مساء اليوم الأثنين استعداداً للمباراة التي ستقام بعد يومين في كاس مصر.