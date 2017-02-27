لاعبو الأهلي يحضرون عزاء أبو تريكة بعد المران

لاعبو الأهلي يعزون أبو تريكة بعد تدريب اليوم

يتوجه لاعبو النادي الأهلي إلى مقر عزاء والد اللاعب السابق محمد أبو تريكة بعد انتهاء مران الفريق الذي يقام عصر اليوم الأثنين.

وكان والد أبو تريكة قد توفي مساء أمس الأثنين، حيث توجه عدد من لاعبي الفريق السابقين وأفراد من الجهاز الفني الحالي للفريق إلى العزاء.

وقرر لاعبو الأهلي التوجه إلى ناهيا مساء اليوم الأثنين من أجل تقديم واجب العزاء في وفاة محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق.

ويخوض الأهلي تدريبه مساء اليوم الثلاثاء في إطار الاستعداد لملاقاة الداخلية في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وسيلتقي الأهلي مع الداخلية يوم الاربعاء القادم على أرض ملعب السلام في إطار مباريات دور الـ16 من المسابقة المصرية.