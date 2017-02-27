طاقم تحكيم مصرية لقمة الأهلي والزمالك في الدوري

عصام عبد الفتاح: قمة الدور الثاني بين الأهلي والزمالك بحكام مصريين

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري على تعيين طاقم حكام مصري لإدارة المباراة التي ستجمع الاهلي والزمالك في الدوري المصري.

وكانت مباريات القمة الماضية قد أداراها أطقم حكام أجنبية، وكان أخرها الحكم التشيكي الذي ادار لقاء كاس السوبر الأخير في دبي.

إلا أن رئيس لجنة الحكام أكد على نيته تعيين طاقم مصري لمباراة الدور الثاني بين الاهلي والزمالك في ختام مباريات الموسم الجاري.

وشدد عصام عبد الفتاح على إتخاذه لنفس القرار منذ موسمين في الدوري المصري، مؤكداً على أنه لم يلق الدعم من جانب مسؤولي اتحاد الكرة وقتها.

واختتم رئيس لجنة الحكام حديثه بالتأكيد على أن قرار تعيين حكام مصريين للقمة المقبلة بين الأهلي والزمالك يعد نهائياً من جانبه.

الجدير بالذكر أن الأهلي يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، بينما يحتل الزمالك حالياً المرتبة الثالثة برصيد 40 نقطة.